Elezioni in Emilia Romagna 2020 | i risultati nello speciale diretta video TPI

Elezioni Emilia-Romagna - le due piazze di Bibbiano : Salvini vs Sardine : A Bibbiano come a Bologna. Questa sera Salvini ha chiamato nuovamente a raccolta il suo popolo nel piccolo comune del reggiano, con l'intenzione di tornare a speculare sull'inquietante inchiesta 'Angeli e Demoni' e quindi sui presunti casi di affidi irregolari di minori. Il processo non è neanche partito, eppure Salvini era lì per chiedere genericamente "giustizia per i bambini" sull'onda di quel sensazionalismo alimentato da larga parte di ...

Giorgia Meloni : “vittoria in Emilia Romagna e richiesta Elezioni subito” : Giorgia Meloni: “vittoria in Emilia Romagna e richiesta elezioni subito” L’opposizione continua ad alzare il tiro, nella speranza di rovesciare l’esecutivo nazionale in caso di esito favorevole per il centrodestra nelle elezioni in Emilia Romagna. Salvini ha assicurato che questo governo è già finito e che le dimissioni di Di Maio a pochi giorni dal voto non fanno altro che confermare la crisi del Movimento 5 Stelle. La ...

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 : per Santori è “match con Salvini” : Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: per Santori è “match con Salvini” Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: Movimento Sardine “match con Salvini” Si avvicina la fatidica data del 26 gennaio, giorno nel quale i cittadini Emiliano-romagnoli saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione. Fino al 10 gennaio – ultimo giorno disponibile per pubblicare sondaggi riguardanti la contesa elettorale ...

Commissione Antimafia : 3 “impresentabili” alle Elezioni di Emilia-Romagna e Calabria. Ecco chi sono. : Dopo alcune procedure di verifica, la Commissione nazionale Antimafia ha individuato 3 candidati del centrodestra come “impresentabili” alle imminenti elezioni di Emilia-Romagna e Calabria. Secondo quanto riportato dalle fonti, sono tre i nomi degli “impresentabili” nelle liste delle amministrative di domenica prossima. A renderli noti è stato Nicola Morra, il presidente della Commissione nazionale Antimafia. ...

Se vince in Emilia - Giorgia Meloni chiede nuove Elezioni nazionali : Giorgia Meloni, ospite alla trasmissione di Rtl 102.5 ha dichiarato: “L’istituto dello scioglimento anticipato delle Camere previsto dalla nostra Costituzione è lo strumento che il Presidente della Repubblica ha quando dovesse ravvisare che c’è troppa differenza, troppa distanza, tra quello che è il sentimento del popolo e quelle che sono le scelte del palazzo. Quindi se si vince in Emilia Romagna il giorno dopo chiederò ...

Napoli - Spadafora : "Il governo andrà avanti a prescindere dalle Elezioni in Emilia" : Il ministro dello Sport è in visita a Scampia per conoscere le realtà associative del quartiere: "A partire da Luigi, siamo tutti impegnati a costruire il futuro"

Elezioni EMILIA-ROMAGNA/ "Lavoro e dignità - la nostra scommessa sui cittadini" : "Ciò che alimenta le nostre scelte è sempre l'ascolto e la necessità di intercettare i bisogni delle persone" scrive Giulio Centemero, Lega,

Chi vincerà le Elezioni in Emilia-Romagna? Sondaggi - risultati e pronostici : Domenica 26 gennaio oltre 3,5 milioni di cittadini (1.707.781 uomini e 1.807.758 donne) saranno chiamati alle urne per eleggere il governatore dell'Emilia Romagna. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Qui tutte le informazioni utili prima di recarsi alle urne. Dal come si vota all'elenco dei c

Viaggio nell’Emilia-Romagna alla vigilia delle Elezioni – Tappa 4 : cosa resterà di questo Bonaccini : Sicuramente i colpi di scena finali in questa campagna elettorale prima delle regionali in Emilia-Romagna non mancano. Tra Salvini che suona ai citofoni domandando alla gente se spaccia a Bologna e la giovane ragazza aggredita a Modena indegnamente abbiamo provato a capire cosa ne pensano gli emiliano-romagnoli della loro regione. Si trovano bene o si trovano male? Come sono gestite sanità e raccolta differenziata, due dei grandi temi affrontati ...

È bufera su Bruno Vespa e su "Porta a Porta" per quanto accaduto ieri sera. A meno di quattro giorni dalle Elezioni regionali in Emilia-Romagna, è stato trasmesso uno spot pro Salvini Ieri sera, su Rai1, è successo un qualcosa che ha fatto sì che il Pd si stia ora scagliando contro la Rai

