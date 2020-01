Coronavirus, allarme a Parma: caso sospetto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una donna, di recente tornata da Wuhan, mostra sintomi di infezione alle vie respiratorie. Scattate immediatamente le procedure di sicurezza. E’ tornata da poco tempo da Wuhan, e mostra segni di infezione respiratoria: è bastato questo per allertare immediatamente le autorità sanitarie di Parma e far scattare tutte le procedure necessarie a contenere una eventuale … L'articolo Coronavirus, allarme a Parma: caso sospetto proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

