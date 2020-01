Celli: ritirata mozione su Roma-Giardinetti, ma lunedì necessarie risposte (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – “Ho accolto la proposta del collega Stefa’no e ritirato la mozione sulla linea Roma-Giardinetti fino alla riunione della Commissione di lunedi. Ma sono pronta a presentarla di nuovo, se non venissero affrontati tutti i punti che chiedevamo e che sui quali i cittadini aspettano risposte: innanzi tutto quello di scongiurare la chiusura della tratta e di potenziarne il servizio di supercie, oltre all’acquisizione della proprieta’ dalla Regione. Quella tratta non puo’ morire, perche’ e’ strategica per i quartieri di due Municipi e per allegerire il peso del traffico che oggi grava tutta sulla metro C. Migliaia di pendolari aspettano risposte e decisioni e non si accontentano di progetti futuribili”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli. L'articolo Celli: ... romadailynews

