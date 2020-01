Calciomercato Napoli, il Monaco chiama Mertens: pronti 10 mln di euro fino al 2022 (Di venerdì 24 gennaio 2020) In attesa di tornare in campo dopo l'infortunio, l'attaccante belga non ha ancora rinnovato con il Napoli ed è nel mirino di diverse società. Tra queste anche quella del Principato di Monaco, che nelle ultime ore gli ha fatto recapitare un'offerta da dieci milioni di euro più bonus per i prossimi due anni. fanpage

