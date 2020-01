Cake Star 3, la sit-com Katia & Damiano altera il gusto del format (Di sabato 25 gennaio 2020) La terza stagione di Cake Star mette un po’ troppo da parte i dolci e lascia fin troppo spazio alla sit-com Katia & Damiano. Vero è che i protagonisti si prestano bene al genere leggero e si fanno amare dal pubblico, ma si finisce per mettere da parte il cuore del racconto, ovvero la sfida tra pasticceri e la creatività espressa nella prova finale. Ed è proprio questo il momento più sacrificato del programma, consumato in pochi istanti a favore invece di un’introduzione sulla location che fa davvero puntata di una comedy e l’incontro con le clienti sostanzialmente inutile nel non aggiungere nulla al programma, se non un’occasione di pareggiare i momenti ‘esclusivi’ tra i protagonisti e compensare la visita di Damiano in Laboratorio. Se mi fosse concesso un suggerimento, approfitterei della verve e del gusto di Katia per valutare packaging di servizio e vetrine, magari.prosegui la ... blogo

