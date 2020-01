A Vieni da me Arisa parla del suo fidanzato che la fa soffrire tanto (Foto) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Scherza o è seria davvero Arisa a Vieni da me mentre racconta della sua nuova storia d’amore, del suo fidanzato che la fa soffrire? parla di lui come un quasi santo, un ragazzo molto paziente, molto carino, forse sì è un grande amore ma non è quello che sognava. Chissà se lui, il bel ragazzo friulano, sarà felice di ascoltare questa intervista di Arisa ma lei è così, sincera. Colpa dei troppi film, delle storie d’amore in tv che ha seguito puntata dopo puntata quando era ragazzina se è cresciuta con un’ideale d’amore che non sembra avere trovato. Forse non esistono le storie come nelle sceneggiature ma la cantane è felice o no con il suo ragazzo? “Mi fa soffrire il mio ragazzo e semi sta guardando che lo sappia, mi fa soffrire tanto”. Arisa RACCONTA DEL SUO fidanzato, UN BEL RAGAZZO FRIULANO “E’molto carino, molto paziente ed è quasi un santo. Sì sicuramente è un grande amore ma non è ... ultimenotizieflash

BlitzQuotidiano : Arisa a Vieni da Me: “La mia famiglia ha avuto un grande problema, ci ha messo alla prova” -