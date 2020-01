A Masterchef sua maestà il Cous cous di Benedetta Schifano, trapanese Doc (VIDEO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il cous cous trapanese diventa protagonista di Masterchef la celebre trasmissione che va in onda su Sky. Così Trapani e San Vito Lo Capo, dove ogni anno viene organizzata una delle più belle manifestazioni, creano l’abbinata vincente in televisione. A Masterchef è stato celebrato uno dei piatti che meglio si sposano con la tradizione enogastronomica della Sicilia Occidentale e del trapanese in particolare. Così la trasmissione di Sky omaggia questo piatto storico che padroneggia sulle tavole di ogni trapanese ad ogni festività. Gli Chef di Masterchef, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli e la masterclass di Masterchef che raduna i 20 migliori cuochi dilettanti italiani, hanno accolto la signora Benedetta Schifano, trapanese Doc. Trapani a Masterchef: Benedetta Schifano, depositaria dei segreti della tradizione La Signora Schifano ha rivelato alla ... direttasicilia

LadyOscarBlonde : @MasterChef_it 40 su 60 Vincono i rossi! #MasterChef #MariaTeresa sbaglia la melanzana e trascina la sua squadra a… - poderano : @MasterChef_it Certo la simpatia non era la sua fish migliore, ma in cucina aveva fantasia e manualità... dentro ci… - la_ills : @ladytrash2 @MasterChef_it @SkyUno Sicuramente! Avrebbe fatto di testa sua aggiungendo spezie a caso! -