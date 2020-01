Venezuela, un anno dopo: cosa ne è stato di Juan Guaidó (Di giovedì 23 gennaio 2020) Juan Guaidó, dopo i fatti del 5 gennaio 2020. (crediti foto: Carlos Becerra/Bloomberg via Getty Images) Un trentacinquenne aitante e sorridente saluta una folla entusiasta, subito dopo il suo comizio in cui si autoproclamava presidente ad interim del Venezuela. Così si presentava al mondo Juan Guaidó il 23 gennaio 2019, pochi giorni dopo che l’Assemblea nazionale del Venezuela lo aveva nominato presidente. A seguire le sue mosse era il mondo intero, perché, in un modo o nell’altro, le cose nel paese sudamericano avevano tutta l’aria di cambiare. Il Venezuela, sotto il regime di Nicolás Maduro, stava infatti collassando sotto il peso di una gravissima crisi socio-economica. Molto probabilmente i sostenitori di Guaidó speravano in una situazione diversa, a un anno di distanza. Invece non solo il potere di Maduro ha retto, ma lo scorso 5 gennaio rischia di segnare il destino politico di ... wired

Venezuela - un anno dopo il tentato golpe : nessuno ne parla più - ma oggi il paese vive il suo momento peggiore : Era il 23 gennaio 2019 quando Juan Guaidó, presidente dell’Assemblea Nazionale Venezuelana, si autoproclamò presidente ad interim del Venezuela. Sembrava l’inizio di una nuova era per il paese. Appoggiato dagli Stati Uniti, Guaidó si presentava come l’uomo in grado di rovesciare il regime chavista e di portare il paese al voto. Difatti, le elezioni del maggio 2018, che avevano confermato Nicolás Maduro per un secondo mandato, non erano state ...

Dionigi64 : RT @GenCar5: Un anno di Juan #Guaidó in #Venezuela; il suo viaggio in Europa, la resistenza del #chavismo. Ne parlo in diretta televisiva a… - stefano_Litaa : RT @GenCar5: Un anno di Juan #Guaidó in #Venezuela; il suo viaggio in Europa, la resistenza del #chavismo. Ne parlo in diretta televisiva a… - GenCar5 : Un anno di Juan #Guaidó in #Venezuela; il suo viaggio in Europa, la resistenza del #chavismo. Ne parlo in diretta t… -