Valeria Marini torna protagonista: dopo il GF VIP la sua verità su Rita Rusic e Cecchi Gori da Rete 4 (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ stato sicuramente un momento molto chiacchierato quello che ha visto l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 4 di Valeria Marini. Del resto difficilmente dimenticheremo il momento in cui la show girl ha tirato fuori dal reggiseno la rassegna stampa da dare alla sua nemicamatissima Rita Rusi! Dal faccia a faccia non si è però compreso molto…Tra le due signore c’è sicuramente un grande astio e si accusano a vicenda di dire delle falsità. Rita chiaramente difende i suoi figli e pensa che Valeria abbia molte responsabilità. Sua figlia Vittoria infatti non ha nessun rapporto con suo padre e questo, a detta della Rusic, sarebbe dipeso da un ultimatum che la Marini aveva fatto al suo ex. Valeria ieri è stata protagonista de La Repubblica delle donne e ha provato a fare chiarezza su questa vicenda, parlando anche della sua entrata nella casa del Grande ... ultimenotizieflash

