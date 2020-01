Trono Over, anticipazioni: Barbara De Santi furiosa con Marcello, gli tira una scarpa (Di giovedì 23 gennaio 2020) La puntata del Trono Over di 'Uomini e Donne', registrata martedì 21 gennaio, è stata ricca di colpi di scena. Secondo quanto riportato nelle anticipazioni diffuse dal sito 'IlVicoloDelleNews', ci sarebbe stata un'accesa lite tra Barbara De Santi e Marcello. La dama avrebbe lanciato contro il cavaliere prima un biscotto, poi una scarpa. fanpage

trash_italiano : Giuseppe, ma chiudi tutto e vai al Trono Over a fare le sfilate. #cepostaperte - realtizianapp69 : ?????????????????????????? . QUANDO ORDINI SU #AMAZON . VS . QUANDO TI ARRIVA A CASA . GEMMA SCUSA MA TI SI VUOLE BENE ANCHE CO… - zazoomnews : Trono Over anticipazioni: Ida Platano e Riccardo Guarnieri litigano ma stanno ancora insieme - #Trono… -