Tiziano Ferro: in uscita a giugno il suo film! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Questo articolo Tiziano Ferro: in uscita a giugno il suo film! è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Incredibile notizia per tutti i fan di Tiziano Ferro, con la news dell’uscita a giugno 2020 dell’attesissimo documentario “Ferro” che tratta la sua vita. Pubblicata solo poche ore fa nell’account ufficiale Instagram di Tiziano Ferro una notizia che sta già facendo impazzire tutti i tuoi fan. Il cantante infatti ha postato sul famoso social network … youmovies

trash_italiano : Tiziano Ferro, in arrivo il documentario: ecco dove e quando uscirà - TizianoFerro : ALLA MIA ETÀ La scaletta va componendosi ! — Getting ready for the tour!!! — La gira va acercándose!!! ?? tickets… - GiuliaHerondale : RT @scrabionata: Mancano due settimane al duetto di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri su Perdere l'amore. -