Snowboardcross: la Coppa del Mondo riparte dal Canada. A Big White Moioli e gli azzurri a caccia di podi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si riparte, dopo due tappe a metà dicembre, torna la Coppa del Mondo di Snowboardcross: il massimo circuito internazionale è giunto ormai al giro di boa (cinque le gare totali) e si sposta in Canada, precisamente a Big White. L’Italia si presenta in Nordamerica come squadra più forte al momento: gli azzurri sono al comando di entrambe le classifiche e vanno a caccia ancora di trionfi. In programma le prove classiche individuali sabato e quelle a coppie domenica (ovviamente, visto il fuso orario, in tarda serata italiana). A Cervinia tra gli uomini si è esaltato Lorenzo Sommariva che ha fatto colpo doppio cogliendo la prima vittoria in carriera ed il pettorale giallo di leader. Subito alle sue spalle Emanuel Perathoner, mentre all’esordio a Montafon aveva centrato il podio Omar Visintin. Una squadra maschile dunque in formissima e pronta a giocarsi nuovamente la top-3. Tra i ... oasport

