Scherma, Grand Prix Doha 2020: gli spadisti azzurri per arrestare l’ondata dell’est (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ giunto il momento della terza tappa di Coppa del Mondo anche per la spada maschile, prima Grand Prix, quindi con punteggio maggiorato, uomini e donne assieme nello stesso weekend e per giunta in gara domenica nel tabellone individuale. Sempre a Doha, in Qatar. Gli azzurri finora hanno tenuto un buon ruolino di marcia a livello di squadra e ora, esattamente come le ragazze, sono attesi a un segnale pure nelle gare singole, finora dominate dagli atleti dell’est Europa e dell’est asiatico. Il CT Sandro Cuomo ha convocato undici spadisti e non dodici, stante l’assenza per infortunio di Marco Fichera che comunque non dovrebbe rimanere fuori a lungo. A Doha gareggeranno Tahar Ben Amara, Gianpaolo Buzzacchino, Lorenzo Buzzi, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Daniel De Mola, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Russo, Andrea Santarelli, Federico ... oasport

