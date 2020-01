Sardine, a Scampia il raduno nazionale. Le date (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – A Scampia l’incontro nazionale del movimento delle Sardine. Arriva così nella periferia napoletana il tavolo di confronto del movimento che sta girando, sempre con più frequenza, le piazze italiane. A riportare l’evento questa mattina è il quotidiano “La Repubblica”. L’incontro si terrà il prossimo 14 e 15 marzo è sarà una specie di congresso in stile Sardine per delineare il futuro del movimento. “Scampia è uno dei quartieri più giovani, uno dei tanti luoghi che hanno vissuto una demonizzazione mediatica che non riflette appieno la realtà“. Così il leader delle Sardine Mattia Santori ha spiegato la scelta del quartiere a nord di Napoli. L'articolo Sardine, a Scampia il raduno nazionale. Le date proviene da Anteprima24.it. anteprima24

