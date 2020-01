Ryanair, fumo in cabina: urla e pianti, i piloti costretti ad un atterraggio d’emergenza (Video) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il video alla fine dell’articolo. Attimi di panico sul volo Ryanair partito dall’aeroporto di Bucarest, in Romania, e diretto a Londra Stansted. Poco dopo il decollo, la cabina è stata invasa dal fumo. I piloti sono stati costretti a effettuare un atterraggio d’emergenza. (Continua…) I 169 passeggeri sono rimasti illesi. Ecco le immagini postate sui social. Paura in un Boeing 737-800 Ryanair diretto a Londra ha dovuto chiedere di atterrare in emergenza all’aeroporto di Bucarest, in Romania. L’aereo era appena decollato dall’aeroporto di Bucarest Otopeni, in Romania quando i passeggeri seduti in coda hanno visto del fumo in cabina. (Continua…) Alcuni hanno iniziato a urlare, altri a piangere, raccontano i testimoni. (Facebook/Cosmin Malureanu) Eccolo, guarda! LE5 film2LE6: Pe scurt, varianta oficiala: Cei de l degivrare au udat ... howtodofor

