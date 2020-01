Rosario Dawson nel cast della serie HBO Max DMZ, diretta da Ava DuVernay (Di giovedì 23 gennaio 2020) Rosario Dawson è stata scelta come protagonista del pilot della serie tv HBO Max DMZ, che sarà diretta dalla regista Ava DuVernay. Rosario Dawson parteciperà come protagonista alla serie tv HBO Max DMZ, basata sul fumetto Vertigo di Brian Wood e Riccardo Burchielli, che sarà diretta da Ava DuVernay, qui anche in veste di produttrice con la sua Array Filmworks. Il coinvolgimento di Ava DuVernay per la serie DMZ nel progetto non è una sorpresa dato il suo accordo pluriennale con WBTV, che ha firmato a novembre 2018. La serie si svolgerà in una Manhattan demilitarizzata (DMZ). Il resto del paese si è diviso in due fazioni lacerate dalla guerra civile e Rosario Dawson reciterà nei panni di Alma, una dottoressa che ... movieplayer

