Roberta Morise scomparsa da I Fatti Vostri, Magalli: “Ha preso una malattia da bambina” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gli afecionados de I Fatti Vostri si saranno sicuramente accorti dell’assenza, ormai prolungata, di Roberta Morise dal contenitore mattutino di Rai 2. La ex di Carlo Conti non sta bene e aveva già avvertito più di un malore in diretta nella puntata di venerdì scorso. Lo stesso Magalli aveva ironizzato sulla questione: “Oggi è venerdì 17 e inFatti qui stanno male tutti! La regia, la produzione… tutti! E Roberta Morise è come un termosifone: tutti da stamattina si avvicinano a lei per scaldarsi”. Nel corso dei giorni, però, è venuto fuori che la conduttrice non ha preso una semplice influenza… Magalli chiarisce la situazione A inizio settimana, Roberta Morise era comunque andata in onda ma lo spazio era registrato. A chiarirlo è stato Magalli nel corso della puntata di lunedì: “Per oggi manderemo in onda uno spazio registrato, ma per i prossimi giorni ci organizzeremo ... thesocialpost

