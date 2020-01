Peste suina africana: cos’è, come si trasmette e quali sono i rischi per l’uomo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una panoramica sulla Peste suina africana, contemplata tra le patologie infettive di interesse veterinario più dannose in assoluto. Non trasmissibile all'uomo, la malattia causata da virus del genere Asfivirus può infatti annientare interi allevamenti di maiali, arrecando danni sociali ed economici estremamente ingenti. Ecco cosa c'è da sapere. fanpage

zaiapresidente : ?? Stamattina la Guardia di Finanza di Padova ha operato un maxi sequestro di 10 tonnellate di carne di maiale prove… - Agenzia_Ansa : #Peste suina, maxi sequestro di #carne cinese a #Padova - fattoquotidiano : Padova, sequestrate 10 tonnellate di carne proveniente dalla Cina: possibile contaminazione da peste suina -