Napoli, cure a domicilio per le pazienti con cancro al seno: è la prima volta in Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Due donne effettueranno la terapia domiciliare solo per farmaci biologici, i cicli di chemio sono stati praticati in ospedale repubblica

napoli24 : Napoli, cure a domicilio per le pazienti con cancro al seno: è la prima volta in Italia - rep_napoli : Napoli, cure a domicilio per le pazienti con cancro al seno: è la prima volta in Italia [aggiornamento delle 12:28] - Olimpia02191317 : RT @sechesi: Un mese senza Mertens: il problema agli adduttori, le cure in Belgio, gli allenamenti personalizzati. Il Napoli aspetta un suo… -