Motorsport - Fia e Formula 1 insieme per il clima (Di giovedì 23 gennaio 2020) Continua limpegno della Formula 1 che mira a diventare a impatto zero entro il 2030. La Federazione Internazionale dellAutomobile e la Formula 1 hanno annunciato di essere diventate organizzazioni firmatarie del quadro dazione Sport e clima elaborato dalle Nazioni Unite.Modalità e obiettivi. Per essere considerata firmataria, unorganizzazione deve rispettare dei principi fondamentali quali: ridurre limpatto climatico complessivo, contribuire ad educare allazione per la salvaguardia del clima e promuovere consumi responsabili e sostenibili. Con il progetto che vede la Formula 1 a zero emissioni entro il 2030, le due organizzazioni hanno soddisfatto i requisiti e sono state inserite nel piano dazione globale. In particolar modo, la Formula 1 sta introducendo una serie di novità per ridurre il proprio impatto sull'ambiente e le nuove power unit - che saranno introdotte nel 2026 - dovranno ... quattroruote

