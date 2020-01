Milano, il giallo dei miliziani libici spariti dal San Raffaele dopo l’aggressione a un connazionale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sarebbero tornati in patria i due libici accusati di aver aggredito lo scorso 15 gennaio un connazionale poi ricoverato al San Raffaele di Milano: i tre sono in Italia nell'ambito di un accordo stipulato con la Libia per l'accoglienza dei miliziani feriti. Sull'aggressione e successiva sparizione dei due ospiti di un albergo nei pressi del nosocomio si è attivato anche l'antiterrorismo. fanpage

