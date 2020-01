Milan, il Tottenham pensa a Calhanoglu per il dopo Eriksen: addio al turco? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Tottenham sarebbe pronto a lanciarsi su Hakan Calhanoglu non appena si chiuderà la trattativa per la cessione all'Inter di Christian Eriksen. La voce - scrive Sport Mediaset - arriva dall'Inghilterra e trova una sponda anche in Turchia, dove i media locali parlano di un'offerta attorno ai 20 mili liberoquotidiano

RockyFranz : RT @RaiSport: #RaiSportMercato ? Il punto sulle trattative tra #Inter e #Tottenham per #Eriksen mentre #Mourinho deicide di convocare il gi… - GIUSPEDU : RT @Sport_Mediaset: #Milan, il #Tottenham pensa a #Calhanoglu per il dopo #Eriksen. Secondo fonti inglesi e turche il club londinese sarebb… - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: #Mourinho ha scelto: #Calhanoglu è il rinforzo giusto per il suo #Tottenham! Il #Milan attende l'offerta ?? -