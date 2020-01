Mika, chi è la pop star internazionale che ama l’Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mika è una delle pop star internazionali più amate nel nostro Paese. Il cantante sta ottenendo grande successo con l’album My name is Michael Holbrook, uscito a ottobre. Conosciamo le curiosità sull’ex giudice di X Factor e mattatore del programma Stasera Casa Mika. Mika, dalla dislessia al successo Mika ha saputo catalizzare l’attenzione del pubblico italiano, prendendo parte come giudice al programma X Factor che gli ha spalancato la popolarità in Italia. È nato a Beirut il 18 agosto 1983, d’origine libanese ma britannico d’adozione. Il vero nome è Michael Hoibrook Penniman Jr, che da anche nome all’ultimo album uscito nel 2019 in cui il cantante vuole riscoprire le sue radici, le sue origini e celebrare la sua famiglia. Nonostante i continui trasferimenti con i genitori, i problemi del padre, e i problemi di dislessia, Mika inizia a studiare musica. Sarà il primo passo ... thesocialpost

mikaslight : RT @tennantslaugh: Mika è cute af ma chi è quel bonazzo dietro? - tennantslaugh : Mika è cute af ma chi è quel bonazzo dietro? - mikasneck : Si Mika ok sei bello tutto quello che vuoi ma chi ti ha dato il permesso di tagliare i capelli -