Meteo Russia | Mosca e San Pietroburgo | gennaio 2020 potrebbe diventare il più caldo di

CLIMA E Meteo: continua l'inverno mitissimo su Mosca, la capitale russa. Continua, infatti, l'influenza delle perturbazioni atlantiche che incessantemente trasportano aria mite su queste zone del continente europeo. A Mosca, la temperatura media di questo gennaio 2020 supera la norma di ben 9°C, e non c'è traccia di neve sulla capitale russa, evento che rappresenta un'eccezione nella storia della città, in questo che è solitamente il mese più freddo dell'anno. Le previsioni dei Meteorologi russi non mostrano grandi variazioni del Meteo fino alla fine del mese, ed a questo punto è a rischio il record del più caldo mese di gennaio degli ultimi 140 anni, quello del 2007, quando la temperatura media raggiunse i -1,6°C, superiore alla norma di 7,6°C. Tuttavia, al 21 gennaio 2007 erano presenti 3 cm di neve al suolo, mentre adesso non è presente alcun manto nevoso. Anche San

