Meteo NAPOLI: BEL TEMPO sino a venerdì, poi peggiora (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà condizioni sostanzialmente soleggiate sia giovedì che venerdì, mentre per sabato seguirà l'arrivo di una perturbazione che potrà portare qualche debole pioggia, in un contesto sempre molto mite. Giovedì 23: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Est 9 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. venerdì 24: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 15 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Sabato 25: molto nuvoloso con pioviggine. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 11°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 12 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Domenica 26: nuvoloso, ventoso a tratti. ... meteogiornale

NapoliOpen : Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - zazoomnews : Meteo Napoli e Campania ultimi giorni di sole: fine settimana con pioggia e temperature basse - #Meteo #Napoli… - zazoomblog : Meteo Napoli e Campania ultimi giorni di sole: fine settimana con pioggia e temperature basse - #Meteo #Napoli… -