Marco Cucolo: chi è, Instagram, mamma, Lory Del Santo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio 1992 sotto il segno del Capricorno.Ha 28 anni. E' balzato, agli onori della cronaca gossippara, per essere il giovane fidanzato dell'attrice Lory Del Santo. Nonostante la forte differenza d'età (34 anni) la coppia sta assieme da oltre 6 anni. E' un modello, videomaker (si è occupato della realizzazione di alcune puntate della web serie cult 'The Lady').Marco Cucolo: chi è, Instagram, mamma, Lory Del Santo 23 gennaio 2020 17:21. blogo

GIOURSO : RT @pomeriggio5: La nostra @carmelitadurso aspetta il vostro caffeuccio! ? Oggi a #Pomeriggio5 parliamo di differenza d'età in amore. In st… - bdu_tv : RT @pomeriggio5: La nostra @carmelitadurso aspetta il vostro caffeuccio! ? Oggi a #Pomeriggio5 parliamo di differenza d'età in amore. In st… - pomeriggio5 : La nostra @carmelitadurso aspetta il vostro caffeuccio! ? Oggi a #Pomeriggio5 parliamo di differenza d'età in amore… -