“Lo farò con Romina”. Al Bano Carrisi, la rivelazione del cantante è una bomba. E il pubblico esulta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo si avvicina e, come ormai tutti sappiamo, quest’anno è preceduto da una miriade di polemiche. Una delle cose che più ha fatto infuriare il pubblico è stata la presentazione di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che, durante la conferenza stampa del Festival è stata presentata da Amadeus come donna bellissima scelta per l’Ariston per la sua capacità di stare insieme a un grande uomo stando un passo indietro. Quelle parole di Amadeus – che il conduttore dice essere state fraintese – hanno sollevato un polverone senza pari. Amadeus è stato affondato in tutti i modi, un po’ da tutti. Il Festival non parte certo sotto i migliori auspici. E questa della Novello è solo una delle questioni che hanno sollevato il polverone. Anche la presenza tra i cantanti in gara di Junior Cally, che canta la violenza sulle donne, non piace. E in tanti chiedono che il ... caffeinamagazine

Giorgiolaporta : Io me lo ricordo quando #Salvini 'citofonava' ai mafiosi con una #ruspa sulle loro villette. Anche per questo farò… - FBiasin : Destinazione #LecceInter. Taxi per Linate. Salgo. Tassametro a 13.10 € 'È normale?' 'C'è la prenotazione. E il fes… - SasoMolly : RT @Giorgiolaporta: Io me lo ricordo quando #Salvini 'citofonava' ai mafiosi con una #ruspa sulle loro villette. Anche per questo farò di t… -