LIVE Seppi-Wawrinka, Australian Open 2020 in DIRETTA: svizzero favorito, altoatesino senza nulla da perdere (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:40 Il vincitore di questo incontro è atteso da uno tra l’americano John Isner e il cileno Alejandro Tabilo, attualmente in campo sul Court 12 con l’americano avanti 6-4 4-3. 8:35 Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro valevole per il secondo turno del tabellone maschile che mette di fronte Andreas Seppi e Stan Wawrinka. Seppi-Kecmanovic – La quarta giornata – Il programma della quarta giornata – Gli italiani della quarta giornata – Il tabellone maschile CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Australian Open DI OGGI (GIOVEDI’ 23 GENNAIO) Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Australian Open tra Andreas Seppi e il numero 15 del seeding e vincitore di questo torneo nel 2014, lo svizzero Stan ... oasport

