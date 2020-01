Legambiente avverte: "A gennaio allarme smog". Milano sfora 19 volte (Di giovedì 23 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Nelle prime tre settimane del 2020, i limiti sono stati già superati 19 volte a Milano e Frosinone. Legambiente: "Blocco sporadico del traffico è inefficace" "In Italia l'emergenza smog è sempre più cronica e si ripresenta puntale ogni anno". A lanciare l'allarme è Legambiente, che nel rapporto annuale sull'inquinamento atmosferico segnala i dati del dossier Mal'aria delle città. Emergenza smog E, nelle prime tre settimane del 2020, diverse città hanno già superato diverse volte il limite di 50 microgrammi per metro cubo di polveri sottili (Pm10). A Milano e Frosinone è già successo 19 volte, mentre a Padova, Torino e Treviso sono già 18 i giorni in cui lo smog ha superato i limiti. Simile la situazione anche a Napoli e Roma, che hanno sforato rispettivamente 16 e 15 volte. L'emergenza smog ha segnato anche il 2019, con 54 capoluoghi di provincia che ... ilgiornale

