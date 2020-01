Lega e Sardine: viaggio dentro le due piazze di Bibbiano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Di Marta Vigneri, inviata di TPI a Bibbiano – Due piazze a 200 metri di distanza l’una dall’altra si contendono l’attenzione dei cittadini di Bibbiano, piccolo Comune in provincia di Reggio Emilia, a tre giorni dalle elezioni in Emilia Romagna. Da un lato Salvini e Borgonzoni, che lasciano spazio alle mamme a cui sono stati sottratti i figli, vittime del giro di affidi illeciti della Val D’Enza al centro dello scandalo esploso a luglio 2019. Sul palco e nella piazza si ascoltano i pianti e le urla di persone che confidano nella Lega per non essere dimenticati. Sono circa un migliaio. Nell’altra piazza i manifestanti sono almeno il quadruplo: animano l’evento indetto dal movimento delle Sardine. Per Mattia Santori, leader del movimento, essere a Bibbiano e partecipare insieme ai cittadini all’assemblea di lunedì 20 gennaio, ... tpi

