Infortunio Danilo, il terzino della Juve lascia il JMedical dopo gli esami – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Infortunio Danilo, il brasiliano al JMedical per effettuare tutti gli esami del caso. Atteso il responso sulle sue condizioni Nella bella serata di Coppa Italia della Juve, che ha battuto la Roma guadagnandosi la semifinale, c’è anche una nota stonata. È quella rappresentata da Danilo, uscito anzitempo prima del 45° minuto per Infortunio. Il terzino brasiliano si è recato questa mattina al JMedical per tutti gli esami strumentali del caso. Adesso è atteso solamente il responso e l’entità del problema. esami terminati calcionews24

romeoagresti : #Sarri in conferenza: '#Danilo ha un problema muscolare, ora non so dire l'entità dell'infortunio. Nelle prossime o… - TuttoFanta : ??#JUVENTUS: Esami strumentali in corso al Jmedical per controllare l'entità dell'infortunio di #Danilo. ??… - carmenbonvil : RT @FasaniAndrea71: Ecco svelato il motivo dell'infortunio di Danilo....si e' scontrato contro l'essere DISUMANO ??e ovviamente ha avuto la… -