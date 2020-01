Incidente Metro: macchinista iscritto nel registro degli indagati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Uno dei macchinisti coinvolti nell’Incidente ferroviario tra tre treni nei pressi della stazione di Piscinola è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli. Sarebbe un atto dovuto riconducibile ad accertamenti irripetibili che valuteranno i sistemi frenanti dei convogli e i sistemi di sicurezza. Come riporta l’Ansa, gli inquirenti ipotizzano i reati di disastro ferroviario e lesioni colpose. Non è escluso, quindi, l’errore umano, anche se le infagini sul materiale rotabile e le motrici mirano a fare luce sul funzionamento di tutta la linea. Nei giorni successivi all’Incidente era stato posto sotto sequestro il cellulare del macchinista ed erano stati ascoltati alcuni dirigenti dell’ANM in qualità di persone informate dei fatti. L'articolo Incidente Metro: ... anteprima24

