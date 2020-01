Imperial Brands, riconosciuto dal Carbon Disclosure Project il suo impengo per l’ambiente (Di giovedì 23 gennaio 2020) Imperial Brands, nata come Imperial Tobacco, quarto produttore di tabacchi al mondo, tabacchi da rollo e accessori, è stata inserita nella Climate A List stilata dal CDP (Carbon Disclosure Project), una organizzazione internazionale no-profit che supporta non solo le aziende ma anche le città verso la divulgazione, la comprensione e l’azione nella direzione di un’economia sempre più sostenibile. Lo scopo dell’organizzazione è quello di fare in modo che la rendicontazione ambientale e la gestione dei rischi diventino una norma aziendale. Un riconoscimento che premia Imperial Brands per aver modificata la sua politica aziendale favorendo una maggiore attenzione verso l’ambiente. L’obiettivo, infatti, è quello di poter contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla salvaguardia delle risorse idriche, alla protezione delle foreste, e alla ... notizie

