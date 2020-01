Il padre sorprende la figlia con una ragazza: il finale dello spot è emozionante (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il padre scopre la figlia con la fidanzata e offre un caffè: lo spot emozionante Lo spot pubblicitario di Douwe Egberts, gigante del caffè belga, ha riscosso molto successo sui social per via della storia d’amore che racconta. Nella pubblicità le protagoniste sono due giovani ragazze innamorate. Sedute sul divano si baciano appassionatamente quando all’improvviso scorgono dalla finestra il padre di una di loro che sta per rientrare in casa. Le due ragazze travolte dalla paura che l’uomo possa arrabbiarsi scoperto il loro amore saffico si nascondono in camera. Ma il padre entra in casa e le vede che corrono a ripararsi in stanza. Gli sguardi si incrociano. Il papà invia un messaggio alla figlia sul cellulare contenente tre emoticon di tre tazzine di caffè. Le due ragazze accettano l’invito e si ritrovano in cucina a parlare della loro storia ... tpi

lilsdormerist : @mayfIowerie È raro che mio padre faccia queste cose, però quando le fa mi sorprende sempre. -