Il Mattino: Politano aveva chiesto ad alcuni senatori come si lavorasse con Gattuso (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo il naufragio dello scambio Politano-Spinazzola, si è riaperta la pista Napoli per l’attaccante dell’Inter. Il Mattino oggi rivela che Politano aveva già saputo dell’interesse del club e aveva contattato alcuni senatori per avere informazioni “Il calciatore, attraverso il suo entourage, sapeva di essere nella short list partenopea per l’attacco dopo l’arrivo di Gattuso in panchina: Politano è ritenuto uno dei pochi possibili sostituti tattici di Callejon. Una chiacchierata, allora, l’esterno dell’Inter l’ha fatta con alcuni senatori dello spogliatoio azzurro, ha chiesto informazioni su come si lavorasse con Gattuso, sulle prospettive societarie, sul clima nel gruppo. Tante risposte confortanti, uno stand-by per coronare il sogno di tornare alla Roma, poi si ritorna a parlare dell’approdo al San Paolo”. L'articolo Il ... ilnapolista

napolista : Il Mattino: #Politano aveva chiesto ad alcuni senatori come si lavorasse con #Gattuso L’esterno dell’Inter aveva f… - MondoNapoli : IL MATTINO rivela: 'Politano già da dicembre aveva chiesto informazioni sul Napoli' - - areanapoliit : IL MATTINO - Politano, chiacchierata con i senatori del Napoli: ha chiesto informazioni su Gattuso -