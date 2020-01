I Reali come i «Simpson», in arrivo la serie tv (Di giovedì 23 gennaio 2020) #Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai socialEccoli, i nuovi Simpson, non gialli, ma umani, stretti attorno a Buckingham Palace con i musi lunghi e gli abiti firmati. Gary Janetti, sceneggiatore hollywoodiano, li ha disegnati così, caricature di se stesse pronte a dire quel che l’etichetta impedisce loro. All’indomani della Megxit, con lo strappo che ancora brucia e le modalità ... vanityfair

Inprimeit : I Reali come i «Simpson», in arrivo la serie tv - ibdiit : Come ottenere denaro gratuito adesso e velocemente: modi reali per fare soldi a partire da oggi - Stefano47510568 : RT @tamburrano: Europa (e Italia) a tutto gas. Le dichiarazioni di facciata e le scelte reali come spesso accade NON coincidono. Aspettiamo… -