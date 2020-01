Fiorentina, Benassi promette: «Voglio stare qui a lungo. Con Iachini feeling immediato» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Marco Benassi ha rilasciato una lunga intervista alla Nazione parlando del suo futuro e dell’arrivo di Iachini Marco Benassi ha parlato al quotidiano La Nazione, toccando diversi argomenti caldi in casa Fiorentina. Queste le parole del centrocampista. Iachini – «E’ anche vero che con Montella ho visto poco il campo e ho avuto anche io poco modo di capire se rientravo nel suo sistema di gioco .Una cosa è sicura, con il mister nuovo mi trovo molto bene. Ci siamo subito capiti. E’ scattato anche qualcosa a livello mentale. Ci siamo guardati tutti negli occhi: dovevamo fare qualcosa di diverso, soprattutto nell’atteggiamento e il mister ci ha dato una mano». FUTURO – «Ho il contratto in scadenza nel 2022 e ho voglia di rimanere a Firenze. Ormai è la mia casa, qualunque cosa accada, anche visto il rapporto speciale con ogni componente dell’ambiente. Non ho mai pensato di ... calcionews24

