Final Four Coppa Italia volley 2020: tabellone, calendario, date, programma, orari, tv e streaming (Di giovedì 23 gennaio 2020) Civitanova-Trento e Perugia-Modena sono le semiFinali della Coppa Italia 2020 di volley maschile. La Final Four della competizione andrà in scena nel weekend del 22-23 febbraio alla Unipol Arena di Bologna, le due formazioni vincitrici si affronteranno poi nell’atto conclusivo che metterà in palio il trofeo. Si preannuncia grande spettacolo con sfide sulla carta estremamente equilibrate, avvincenti, incerte e appassionanti dove può succedere davvero di tutto. Perugia si presenta da detentrice del trofeo, i Block Devils hanno liquidato Padova ai quarti di Finale e incroceranno l’agguerrita Modena: da una parte Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon, Filippo Lanza e dall’altra i Canarini di Ivan Zaytsev, Matt Anderson, Bartosz Bednorz. Civitanova ha vinto quasi tutto nel 2019: scudetto, Champions League, Mondiale per Club ma non la Coppa Italia e cercherà di porre ... oasport

