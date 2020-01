Dishonored diventa un gioco da tavolo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dishonored: The Roleplaying Game uscirà questa estate e vede il famoso gioco stealth in prima persona trasformato in un gioco di ruolo da tavolo.Modiphius Entertainment è l'azienda dietro al gioco, che si basa sul loro 2d20 System di Star Trek Adventures e Conan (Modiphius ha anche realizzato giochi di ruolo di Elder Scrolls, Homeworld e Fallout).È interessante notare che Modiphius afferma di aver assunto una "vasta selezione di scrittori e artisti, alcuni dei quali hanno già lavorato a fianco di Arkane Studios nella serie di videogiochi", il che si spera significhi che la scrittura del gioco di ruolo corrisponderà al tono macabro dei videogiochi.Leggi altro... eurogamer

Dishonored diventa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dishonored diventa