Coronavirus in Cina, 25 morti. Pechino cancella i festeggiamenti del Capodanno, città in isolamento. “Rabbia sui social” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Salgono a 25 i morti in Cina a causa del Coronavirus e oltre 600 persone sono state contagiate. A Fiumicino sono arrivati i primi passeggeri provenienti da Wuhan, la città-focolaio, ma in Cina le misure decise dalle autorità per evitare la diffusione del contagio sono sempre più severe: Pechino ha annullato i festeggiamenti per il Capodanno cinese del 25 gennaio, in cui milioni di persone ogni anno viaggiano all’interno e all’esterno del Paese. Un evento di cui si sono ampiamente occupati i media nazionali che, invece, hanno ampiamente ignorato l’epidemia. Cinema e teatri chiusi, code nei supermercati – Anche nella provincia cinese di Hubei i trasporti pubblici sono stati sospesi, mentre teatri, internet café e altri centri sono chiusi da oggi. A Wuhan polizia, unità speciali e soldati controllano la stazione ferroviaria, mentre aeroporti, metropolitana, stazioni dei traghetti e ... ilfattoquotidiano

