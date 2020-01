Coronavirus cinese: i sintomi, dove è arrivata l’epidemia e i rischi per l’Italia. Tutte le informazioni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Coronavirus cinese: i sintomi, le informazioni e i rischi per l’Italia Il virus 2019-nCoV, il nuovo Coronavirus cinese che si sta diffondendo a macchia d’olio dalla Cina ad altre zone del mondo, inizia a fare paura: sono sempre di più le persone, anche in Italia, alla ricerca di informazioni sui sintomi, sui numeri di questa epidemia e soprattutto per i rischi per il nostro Paese. Al momento, sono 25 i morti accertati a causa del Coronavirus, su un totale di oltre 600 contagi. Tutti sono avvenuti nella città focolaio di Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei (Cina centrale) con oltre 11 milioni di abitanti. Ma il pericolo è anche altrove: in questi giorni, si sono moltiplicate le segnalazioni su possibili pazienti infetti negli Stati Uniti, a Singapore, in Vietnam, in Corea del Sud, in Brasile, in Tailandia, in Giappone. Lo spauracchio Coronavirus cinese non risparmia ... tpi

