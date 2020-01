Coronavirus, a Fiumicino uno scanner per i passeggeri in arrivo da Wuhan. Bloccato un volo per la città cinese (Di giovedì 23 gennaio 2020) Misure di controllo più rigide e incremento della rete di sorveglianza. Questa la decisione del ministero della Salute per prevenire e fronteggiare i rischi legati al Coronavirus, simile alla Sars, il cui focolaio si è diffuso a partire da Wuhan, in Cina, e sarebbe arrivato all’uomo dai serpenti. Oltre allo screening, per i passeggeri dei voli provenienti dalla citta cinese è prevista anche la compilazione di una scheda che indichi destinazione e percorso una volta sbarcati, in caso la malattia si sviluppasse successivamente, dopo la fase di incubazione. E così, 202 viaggiatori viaggiatori in arrivo oggi all’aeroporto di Fiumicino, molti dei quali con indosso le mascherine, per la maggior parte di nazionalità cinese – pochi italiani e una coppia di australiani – sono stati fatti transitare, dopo lo sbarco, in una sala appositamente attrezzata per ... open.online

