C’è Posta per Te: Giulia Michelini tra gli ospiti della terza puntata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il pubblico di C’è Posta per Te si prepara alla prossima puntata, datata 25 gennaio 2020, e tra gli ospiti spunta il nome di Giulia Michelini. Le anticipazioni sul nuovo appuntamento con Maria De Filippi rivelano la presenza dell’amata interprete di Rosy Abate, serie che ha incassato un ottimo riscontro in termini di ascolti e gradimento. Giulia Michelini a C’è Posta per Te Il prossimo appuntamento con C’è Posta per Te sarà teatro del ritorno di una delle attrici più amate dal grande pubblico: Giulia Michelini. Quella del 25 gennaio si preannuncia una puntata ricca di sorprese, e una di queste ha come protagonista proprio l’interprete di Rosy Abate. Lo rivela la chicca lanciata dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, che ha solleticato la curiosità dei fan con un antipasto del prossimo parterre. View this post on Instagram ... thesocialpost

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… - trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - 8_Il_Ciro_8 : Moderati? Liberali? Cattolici? Prontooo? I vari Gelmi, Maggi, Peruffo, Balboni, Fornasini, Botti.. C’è posta per v… -