Calcio Napoli, dopo la gioia in Coppa Italia ecco l’esame Sarri (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il tecnico del Calcio Napoli, Rino Gattuso, dovrà fare a meno di Koulibaly, Maksimovic e Mertens nella delicata sfida contro la Juventus dell’ex allenatore azzurro. Calcio Napoli Le buone notizie sono il passaggio alla semifinale di Coppa Italia, il ritorno dei cori del San Paolo, una rinnovata coesione intravista in campo, l’impatto positivo di Demme sul centrocampo. Le cattive sono l’arrivo della Juventus e l’infermeria ancora piena di “galacticos”. La bilancia del Napoli non pende ancora sul bello ma fa intravedere spiragli di uscita dalla crisi nera dopo la vittoria sulla Lazio. “Non dobbiamo pensare di essere arrivati”, si è affrettato ad allertare tutti Gattuso dopo il successo in Coppa, ricordando che la classifica vede ancora il Napoli undicesimo e più vicino alle zona retrocessione che alla Champions League. Ma la speranza ... 2anews

