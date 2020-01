Calcio, 37 nuovi arbitri per la sezione Aia di Benevento (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lunedì 20 gennaio presso la sezione Aia di Benevento si sono svolti gli esami del corso arbitri. Dopo un’importante opera di sponsorizzazione che ha visto raggiungere quota 100 iscritti al corso, i partecipanti hanno seguito lezioni sulle 17 regole del giuoco del Calcio e del mondo associativo dell’Aia tenute dai relatori Antonio Caputo, Luca Cavalli e Oscar Ozzella. I candidati ammessi all’esame per testare la conoscenza del regolamento sono stati 40 di cui 37 sono stati considerati idonei dalla commissione di esame presieduta dal componente del Comitato Regionale arbitri Campania Avv. Alberico Galluccio. Un importante ringraziamento da parte del Presidente Di sezione Daniele Mazzulla è rivolto per il lavoro svolto sia ai relatori precedentemente citati che alla segreteria, in particolare al segretario ... anteprima24

