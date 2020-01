Bolsonaro sta convincendo il popolo brasiliano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è riuscito ad invertire il declino del consenso pubblico, riconquistando oltre il 5% nella popolazione. Il sondaggio, condotto da Mda e sponsorizzato dalla compagnia di trasporti brasiliana Cnt, ha evidenziato come la crescita economica e la diminuzione della disoccupazione abbiano convinto i brasiliani del buon operato del presidente. Inoltre, il netto taglio con il passato dettato da una forte lotta alla corruzione è stata discriminante agli occhi del popolo, tediato nella circostanza dai precedenti anni di governo di Luiz Inacio Lula Da Silva che avevano visto un costante incremento del fenomeno. Nonostante il rischio di una perdita di consensi dettata dal comportamento dell’ex ministro della cultura, accusato di aver imitato il gerarca nazista Joseph Goebbels, la netta presa di posizione nei suoi confronti è risultata efficace nel ... it.insideover

