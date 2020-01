Bibbiano e la piazza contesa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Elezioni Regionali 2020 focus Costanza Tosi Migliaia in piazza a Bibbiano. Davanti al comune protagonista dell'inchiesta sugli affidi Matteo Salvini ha scelto di incontrare i cittadini per una delle ultime tappe della sua campagna elettorale. A pochi metri dalla piazza della Lega è andata in scena la contromanifestazione delle Sardine, unite al grido di "Bibbiano non si Lega". Bibbiano sardine elezioni regionali Persone: Matteo Salvini  Luoghi: Bibbiano Emilia Romagna ilgiornale

matteosalvinimi : Tutto pronto a #Bibbiano, insieme mamme, papà e famiglie che vogliono verità e giustizia. Vi aspettiamo in piazza d… - matteosalvinimi : Qui #Bibbiano, piazza piena. A breve si parte, rimanete collegati sulla mia pagina Facebook. - stanzaselvaggia : A Bibbiano un fiume di sardine (più o meno 5000), nella piazza di Salvini i sostenitori della Borgonzoni circa la m… -