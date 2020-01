Bibbiano: dove Salvini ha strumentalizzato i bambini, il PD è rimasto troppo zitto e il M5S ha perso la sua credibilità (Di giovedì 23 gennaio 2020) Bibbiano, la resa dei conti. dove ogni parte politica è riuscita a fare speculazione E quindi ci siamo, tutti a Bibbiano, ma proprio tutti. Quelli che hanno cavalcato un’inchiesta della magistratura per farne un caso politico e anche quelli che criticano gli altri per avere strumentalizzato. Sullo sfondo rimangono i bambini e le famiglia, molto appannati e usati solo come armi per la rissa politica, con tutti i loro dolori che sono stati sventolati in modo indegno da un parte e non sono stati abbastanza difesi dall’altra. Bibbiano è la maglietta della candidata Borgonzoni che si è fatta notare in Parlamento per avere twittato una provocazione senza nemmeno bisogno di Twitter, direttamente dai banchi della Camera, Bibbiano è Salvini che prende in braccio una bambina di Bibbiano che non lo era e che consiglia ai suoi di “usare Bibbiano come una clava”. Bibbiano è il Partito ... tpi

