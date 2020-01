Asus miniPC PN62, piccolo, versatile e potente grazie ai processori Intel di ultima generazione (Di giovedì 23 gennaio 2020) miniPC PN62 è il nome del mini computer presentato da Asus: un dispositivo davvero compatto, per chi cerca il miglior compromesso ingombri e prestazioni, che dovrebbero essere comunque ottime per un utilizzo domestico, grazie all’adozione dei processori Intel di ultima generazione. Il piccolo computer Asus ha dimensioni davvero ridotte (115 x 155 x 49 mm) e, grazie al supporto con standard VESA compreso nel bundle, può anche essere fissato direttamente al retro del monitor: una soluzione ideale per gli ambienti lavorativi, ma perfetta anche per chi ha poco spazio in casa. Nonostante gli ingombri contenuti comunque il mini PC Asus mantiene una grande flessibilità, grazie a un parco porte completo, che comprende frontalmente una porta USB Gen 3.1 Type-C, una porta USB 3.1 Type-A, uno slot per memorie microSD e due jack da 3,5 mm per il collegamento di cuffie e microfono. ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Asus miniPC PN62, piccolo, versatile e potente grazie ai processori Intel di ultima… - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Asus miniPC PN62: versatilità e compattezza con i nuovi processori Intel di decima generazione #pcexpander #cybernews #nons… - AppleNews_it : RT @pcexpander: Asus miniPC PN62: versatilità e compattezza con i nuovi processori Intel di decima generazione #pcexpander #cybernews #nons… -