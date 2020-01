Alessandra Tripoli, allarme Coronavirus: «Sono ad Hong Kong, l’emergenza è seria!» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Alessandra Tripoli, volto storico di Ballando con le stelle, ha rilasciato un’intervista telefonica a Il Giornale. La ballerina ha raccontato come sta vivendo in prima persona l’emergenza sanitaria scoppiata nelle ultime settimane in Cina e le conseguenze del Coronavirus, che ha finora causato 17 vittime e oltre 400 contagi. La giovane lavora da tempo a Hong Kong come insegnante di danza. Alessandra Tripoli, allarme Coronavirus: «Sono ad Hong Kong, l’emergenza è seria!» «Sono stata tre giorni a Guangdong e li in stazione tutti indossano le mascherine invece a Hong Kong la gente sembra un po’ non attenta, indifferente è sbagliato, ma non tutti la indossano, non sembrano preoccupati quanto lo siamo noi sapendo quello che è successo con la Sars anni prima, perché purtroppo per la Sars in Cina non hanno dato l’allerta immediatamente e questo ha fatto sì che la gente che ... urbanpost

AcidaPanna : RT @magicaGrmente22: Alessandra Tripoli, allarme Coronavirus/ “È un’emergenza! Sono a Hong Kong e…” - magicaGrmente22 : Alessandra Tripoli, allarme Coronavirus/ “È un’emergenza! Sono a Hong Kong e…” - zazoomblog : Coronavirus Alessandra Tripoli svela: ?L’emergenza è seria ecco cosa sta succedendo - - #Coronavirus #Alessandra… -